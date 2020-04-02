نحو 900 ألف عامل إسباني خسر وظيفته بسبب “كورونا”

2020/04/02 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا، اليوم الخميس، أن ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ منتصف شهر اذار، عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.وأظهرت البيانات أن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 اذار، أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين.وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين […]

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