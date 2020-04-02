الحكومة البريطانية تعلن إرجاء قمة المناخ بسبب كورونا

2020/04/02 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية أن قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب-26” المقرر عقدها في نوفمبر بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقا، وذلك بسبب وباء كورونا.وقالت الحكومة في بيان أمس الأربعاء إنه “نظرا للتأثير العالمي والمستمر لكوفيد-19، فإن عقد قمة كوب-26 طموحة وجامعة في نوفمبر 2020 لم يعد أمرا ممكنا”.وأضاف البيان أن القمّة […]

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