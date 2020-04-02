وزير الطاقة الروسي: لا نعتزم زيادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض في السوق

2020/04/02 | 12:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا لا تعتزم زيادة إنتاج النفط، وذلك بسبب فائض المعروض الحالي في السوق.

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