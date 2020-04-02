تقبض من دبش …

2020/04/02 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي تداولت وسائل الإعلام المحلّية وثيقة مسرّبة صادرة من هيأة النزاهة ومعنونة إلى مكتب رئيس الوزراء , تحمل الرقم 8848 في 31 / كانون الأول / 2019 ..الوثيقة...أكمل القراءة ←

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