السعدي: سننتصر على كورونا مثلما انتصرنا على داعش والاحتلال الامريكي

2020/04/02 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير ممثلية حركة عصائب أهل الحق في محافظة كربلاء المقدسة سعد السعدي، الخميس، أنه سيتم الانتصار على فيروس كورونا مثلما انتصرنا على مجاميع “داعش” الإرهابية والاحتلال الامريكي.وقال السعدي في حديث لقناة “العهد” إن “مكتب حركة عصائب اهل الحق في محافظة كربلاء المقدسة مستمر بتقديم المساعدات لأبناء المحافظة”.ودعا السعدي، الشعب العراقي، إلى “التعاون […]

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