وزير الصحة يحدد موعد نهاية خطر كورونا

2020/04/02 | 12:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير الصحة جعفر صادق علاوي، موعد نهاية خطر كورونا شرط الالتزام بالحظر.وقال علاوي لقناة العراقية الإخبارية واطلعت عليه وكالة صدى , إن “أواخر شهر آيار المقبل ستكون نهاية خطر فيروس كورنا في حالة الالتزام بالحظر الصحي”.

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