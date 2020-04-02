شاهد بالصور: هكذا يتم دفن “ضحايا كورونا” في مقبرة النجف

2020/04/02 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجد ضحايا كورونا أخيرًا مأوى لهم دون اعتراضات من قبل الأهالي وسكان المناطق المحيطة، في مقبرة خاصة بمحافظة النجف.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، اجراءات ومراسيم دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا، من قبل طبابة الحشد الشعبي.

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