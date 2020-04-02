الديوانية تسجل اصابة جديدة بكورونا

2020/04/02 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت محافظة الديوانية، اليوم الخميس، اصابة جديدة بفيروس كورونا بقضاء غماس.وقالت دائرة صحة الديوانية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “مختبرات الصحة العامة سجلت حالة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد في محافظة الديوانية في قضاء غماس”.واضافت انه “بذلك يصبح مجموع الحالات المشخصة في الديوانية 7 حالات، ومجموع حالات […]

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