2020/04/02 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد في السليمانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).