ايران تخلي مسؤوليتها من استهداف القواعد الامريكية: رد فعل طبيعي للعراقيين والمقاومة

2020/04/02 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، يوم الخميس، علاقة بلاده باستهداف القواعد الاميركية في العراق، معتبرا ذلك بانه "رد فعل طبيعي" للعراقيين وحركات المقاومة على اغتيال واشنطن لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.وأشار باقري إلى تحركات أميركا بالمنطقة وقال "اذا كانت لديها ادنى نوايا سيئة تجاه امن بلادنا فستواجه أشد ردود الافعال"، مضيفا "سنرد بصرامة على أي تحرك أمريكي يستهدف أمننا القومي".وتابع في تصريحات نقلتها التلفزة الايرانية أن "بلاده ترصد التحركات الأمريكية بالعراق ومياه الخليج وتتابعها لحظة بلحظة ومستعدة للتعامل مع أي تحرك ضدها"، لافتا إلى أن "المنظومات الدفاعية الايرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد".وأشار باقري إلى أن "استهداف القواعد الاميركية كان ردا طبيعيا من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس"، موضحا ان "ايران ليس لها اي علاقة باستهداف القواعد الاميركية في العراق وما يزعمه الاميركيون من صلة ايران به محض اكاذيب".ولفت باقري إلى أن "الأميركيين يعون جيدا ان شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم".

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