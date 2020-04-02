وفاة اكثر من 5 آلاف أمريكي و طائرة روسية تهبط بمساعدات طبية في نيويورك

2020/04/02 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-الزمان-(أ ف ب) – سجّلت اليوم الخميس الولايات المتّحدة 5119 وفاة من أصل أكثر من 216 ألف إصابة مؤكّدة بالفيروس.فيما هبطت في نيويورك عصر الأربعاء طائرة محمّلة بمساعدات إنسانية أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة لإعانتها في التصدّي لوباء كوفيد-19، بحسب ما أعلنت البعثة الروسية في الأمم المتّحدة.وبثّت البعثة على حسابها في موقع تويتر […]

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