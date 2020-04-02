الأعرجي يرجح حصول الزرفي على الأغلبية الكافية لتمرير كابينته

2020/04/02 | 12:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رجح نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، بأن المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي سيحصل على الأغلبية الكافية لتمرير كابينته.

وكتب الأعرجي، تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، قائلاً: "تُشير المؤشرات المُستجدة إلى أن المُكلّف بتشكيل الحكومة سيحصل على الأغلبية الكافية لتمرير كابينته".

واضاف: "في حالِ تمكُّن مجلس النواب من عقدِ الجلسة المخصّصة لمنح الثقة ضمن المدة الدستوريّة".

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