وفاة قيادي في الحرس الثوري الإيراني بفيروس كورونا

2020/04/02 | 12:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الخميس، وفاة قيادي في الحرس الثوري، اللواء محمد ميرزا سلجي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن اللواء سلجي توفي بمدينة همدان غرب البلاد، جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن مجيد صفدري، رئيس لجنة" الشهداء" في محافظة همدان، أن اللواء سلجي كان يشغل منصب قائد الكتيبة 152 بفيلق "أنصار الحسين" التابعة لقوات الحرس الثوري، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية.

ومنذ ظهور كورونا في 19 شباط الماضي، توفي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين الإيرانيين بسبب الفيروس.

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