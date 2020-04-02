الزرفي يؤكد أهمية دور الإعلام والنهوض بقطاع الاتصالات

2020/04/02 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، أهمية دور الإعلام والنهوض بقطاع الاتصالات.

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