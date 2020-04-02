2020/04/02 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الخميس، على اهمية الاعلام في مختلف التحديات التي يواجهها العراق ومنها انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لمكتب الزرفي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الاخير "اكد خلال لقائه برئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي،على أهمية دور الإعلام في مختلف التحديات التي يواجهها العراق وآخرها أزمة وباء كورونا".

وأضاف انه "شدد بنفس الوقت على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات والوصول إلى الآلية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لعموم المواطنين".

من جهته استعرض رئيس الهيئة الخويلدي، "الوضع العام لقطاعي الإعلام والاتصالات والدور الذي تمارسه الهيئة في تنظيم وإدارة هذا الملف المهم في البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يؤكد على دور الإعلام في مواجهة أزمة انتشار كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يؤكد على دور الإعلام في مواجهة أزمة انتشار كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).