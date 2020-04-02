مركز مراقبة الإنترنت يُطالب شركات الاتصالات بتوفير إنترنت مجاني خلال فترة الحظر

2020/04/02 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب مركز مراقبة الإنترنت في العراق، اليوم الخميس، شركات الاتصالات بتوفير إنترنت مجاني خلال فترة الحظر الوقائي الصادر من خلية الازمة.

وقال المركز في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، "نؤيد الدعوات البرلمانية التي دعت إلى ضرورة توفير إنترنت مجاني خلال فترة حظر التجوال، وهذا أمر يجب العمل به، فدور الشركات اليوم ووزارة الاتصالات يُحتم عليها الوقوف إلى جانب المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي".

وأضاف أن "التلاميذ والطلبة يعتمدون الآن في دراستهم عن بُعد على الإنترنت، لكنهم يُعانون من ضعفه مما يتسبب بمشاكل لهم في إتمام مهامهم الدراسية، لذا على الشركات أن توفر الإنترت بشكل مجاني على الأقل لفترة شهر".

وبين المركز انه "في حال لم تتمكن الشركات من توفير الإنترنت مجاناً، فعليها أن تزيد سعاته وتوفر مساحة أكبر لفائدة التلاميذ والطلبة".

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