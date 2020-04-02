العراق يحدد شرطاً وحيداً لإنتهاء خطر كورونا نهاية آيار

2020/04/02 | 12:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع وزير الصحة العراقي، الخميس، انحصار خطر فيروس كورونا في البلاد نهاية آيار المقبل، لكنه اشترط لذلك الالتزام بالحظر الصحي.

وقال صادق جعفر علاوي في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصص لمناقشة التصدي لجائحة كورونا، إن "أواخر شهر ايار المقبل نهاية خطر فايروس كورنا في حالة الالتزام بالحظر الصحي".وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات الكلي إلى ٧٢٨، والوفيات إلى ٥٢، وحالات الشفاء إلى ١٨٢ حالة.

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