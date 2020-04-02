2020/04/02 | 12:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد منع فريق المربد من المرور من إحدى السيطرات..محافظ البصرة يجدد التأكيد على إستثناء الإعلاميين من الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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