قوة من أسايش السليمانية تعتقل رئيس حراك ’’الجيل الجديد’’ شاسوار عبد الواحد

2020/04/02 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر أمني من محافة السليمانية، الخميس (02 نيسان 2020)، بأن قوة من أسايش السليمانية اعتقلت رئيس حراك ’’الجيل الجديد’’ شاسوار عبد الواحد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من اسايش السليمانية اعتقلت رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لأسباب غير معروفة حتى الآن".

يتبع.



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قال رئيس اركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الخميس (2 نيسان 2020)، إن بلاده تراقب التحركات الأمريكية بالمنطقة، فيما أشار الى أن استهداف القواعد الأمريكية هو رد طبيعي من الشعب العراقي، على اغتيال قائد فيبق القدس الإيراني قا

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وذكر الأعرجي عبر

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