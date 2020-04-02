صحة كردستان: 190 إصابة بفيروس كورونا في الإقليم منذ بدء انتشاره

2020/04/02 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة، في اقليم كردستان، الخميس (02 نيسان 2020)، عدد الاصابات بفيروس كورونا، في مناط...





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