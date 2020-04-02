باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة

2020/04/02 | 12:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن إيران تراقب تماما التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة، مشددا على أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف...

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