الحشد الشعبي ينهي عمليته بتطهير 13 كم جنوب غرب خانقين

2020/04/02 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى انهت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملياتها جنوب غرب خانقين بتطهير١٣ كم.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “العملية التي نفذتها قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي جنوب غرب خانقين انتهت بتطهير١٣ كم من سيطرة المسقفات باتجاة منطقة حلولان من دون أي خسائر تذكر”.و […]

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