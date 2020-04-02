اياكس يطالب بإلغاء الدوري الهولندي

2020/04/02 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى المدير الرياضي لأياكس أمستردام مارك أوفرمارس، تعجبه من خطط محاولة إكمال الدوري الهولندي لكرة القدم، وقارن الاتحاد المحلي بما فعله الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأبلغ أوفرمارس صحيفة دي تيلغراف اليومية الهولندية: “لماذا يعتمد الأمر على الأموال وليس صحة الأشخاص في هذا الوقت؟ كنت أتمنى أن يتخذ الاتحاد الهولندي قراراً مستقلاً […]

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