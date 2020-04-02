شاهد بالفيديو: مختص يحسم الجدل بشأن تساؤلات تحيط بكورونا: هل الفيروس مصنع مختبريًا؟ ماعلاقة الخفاش؟

2020/04/02 | 12:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ناقش الباحث في الصناعات الدوائية في جامعة شانسي الصينية للعلوم الدكتور العراقي زياد طارق، المعلومات المتناقلة حول انتقال المرض من الخفاش إلى الانسان، فضلًا عن الجدل المحتدم بشأن كون الفيروس مصنع مختبريًا ام لا.وتطرق الدكتور زياد إلى طريقة عيش الخفاش وجهازه المناعية وامكانية انتقال الفيروسات منه إلى الانسان مباشرة، مبينا انه […]

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