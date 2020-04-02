وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بكورونا

2020/04/02 | 12:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بيروت توفيت، صباح الخميس، سفيرة الفلبين لدى لبنان "برناديتا كاتالا" عن 62 عامًا بعد إصابتها بفيروس كورونا.ونعى بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية سفيرة الفلبين في لبنان، قائلا "بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفير برنارديتا كاتالا، السفير الفلبيني في لبنان في 2 أبريل/نيسان 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن COVID-19".وكانت "برناديتا" تعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي وكانت تعالج في مستشفى "قلب يسوع" ببيروت.وعملت "برناديتا" في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء "حسان دياب"، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.

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