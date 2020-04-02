2020/04/02 | 12:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسطاعلنت دائرة صحة واسط ، الخميس، عن وضع خطة لعزل المرضى المراجعين للاستشاريات الامراض التنفسية عن الردهات والاقسام الأخرى، فضلا عن اخرى لاجراء مسح ميداني كبير يشمل عموم المحافظة لاخذ عينات فحص عشوائية للمواطنين للتحقق من سلامتهم.وقال مدير الدائرة جبار الياسري خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الزهراء التعليمي، أن "هذا الاجراء يأتي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا الى الاقسام الصحية الأخرى".ولفت الى "ضرورة توفير بيئة عمل صحية وامنة للكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية سيما بعد تسجيل اصابة طبيبة بفايروس كورونا يوم أمس".واضاف انه "تم وضع خطة مسح ميداني كبير يشمل عموم محافظة واسط واخذ عينات عشوائية للمواطنين من مناطق معينة من المحافظة"، لافتا الى "ان 80% من المصابين لا تظهر عليهم اعراض المرض ومن خلال هذا المسح الميداني يمكن السيطرة على انتقال العدوى"، مشيرا الى "استمرار الحملات التوعوية في عموم المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط تضع خطتين لمنع انتشار فيروس كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط تضع خطتين لمنع انتشار فيروس كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).