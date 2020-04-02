العراق يشرع بتصنيع أجهزة ومعـدات طبية لمكافحة كورونا

2020/04/02 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن العراقية، يوم الخميس، المباشـرة بتصميـم وتصنيـع أجهـزة ومعـدات طبيـة لمكافحـة وبـاء كورونـا.

وقال عضو خلية الأزمة العلمية المشكلة في الوزارة عمـار عبـد الله حمـد، في بيان ورد لـشفق نيوز، إن "العمل تم بعدة محاور تصميمية وتصنيعية تمثلت بإكمال تصاميم مختلفة لثلاث أجهزة مع جداول الكميات من قبل هيأة البحث والتطوير الصناعي وجامعة بغداد وتصنيع نماذج من هذه الأجهزة بالتعاون مع هيئة التصنيع الحربي والشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية وتصميم وتصنيع نموذج لجهاز أخر للتنفس الصناعي من قبل الشركة العامة للزجاج والحراريات وتجربة النموذج المصنع في مستشفى الرمادي والعمل جاري لتلافي كافة ملاحظات دائرة الصحة".

وأضاف حمد أنه "قد تم أيضاً إكمال كافة التصاميم للتوصيلات المشتركة لأجهزة التنفس الصناعي التي من خلالها يمكن ربط أكثر من مريض على جهاز واحد إضافة الى تقديم نموذجين لروبوتات مختلفة الاحجام مع كاميرات يحمل الاول ( ١٠ ) كغم والثاني يحمل ( ٢ ) كغم يمكن استخدامها للقيام بوظائف خدمية بالردهات للتعقيم او ايصال الدواء والطعام او إخراج النفايات حيث سيتم مفاتحة وزارة الصحة لبيان الاحتياج لها فضلاً عن تقديم تصميم جديد لمعقمة هواء يمكن استخدامها في المستشفيات".

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