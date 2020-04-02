التعليم تحدد موعد نهاية الفصل الاول وبداية الفصل الثاني للجامعات

2020/04/02 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخويل الجامعات صلاحية اختيار تطبيقات وآليات التعليم الالكتروني المناسبة والمتاحة كبديل حالي.محددة نهاية الفصل الدراسي الاول سيكون في ٢٦ من نيسان ٢٠٢٠ وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني يوم ٢ من آيار ٢٠٢٠ ولمدة ١٣ اسبوعا من ضمنها امتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية السنة للنظام السنوي) وقال […]

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