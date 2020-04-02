وزير عراقي “متخوف” من حدوث ماهو “أكثر رعبًا” من انخفاض اسعار النفط!

2020/04/02 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، عن شيء مرعب أكثر من انخفاض أسعار النفط.وقال ريكاني في تغريدة رصدتها “يس عراق” إن “تخوفي ليس من هبوط اسعار النفط المُقلق، بل الرعب من ان يكون هنالك يوم قريب لاتجد فيه مُشتري للنفط “.تخوفي ليس من هبوط اسعار النفط المُقلقبل الرعب من ان […]

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