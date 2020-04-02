بسبب حرب النفط.. هل انتهى شهر العسل بين إبن سلمان وترامب؟

2020/04/02 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الاميركي ان العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة الاميركية والسعودية ستتغير ما لم تقم الرياض بدور بناء في إعادة الاستقرار لأسواق النفط.هل تتحول حرب أسعار النفط بين المملكة العربية السعودية وأوبك من جهة وروسيا من جهة أخرى الى نقطة عطف في العلاقة بين الرياض وواشنطن؟ فرغم اعراب الرئيس الاميركي دونالد […]

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