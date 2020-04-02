المبعوثة الأممية في ليبيا: أولويتنا تفعيل الهدنة الإنسانية

2020/04/02 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن أولوية البعثة الآن هي تفعيل الهدنة الإنسانية لمواجهة كورونا.وحذرت ويليامز من استمرار القتال في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيكون له آثار مدمرة على ليبيا.وأكدت أن البعثة الأممية ملتزمة بالمضي قدماً في المسارات الثلاثة، بناءً على ملحق تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين، […]

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