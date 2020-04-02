رئاسة أركان الجيش تحدد السبت المقبل موعداً لإطلاق الإجازات الدورية للوجبة الثانية

2020/04/02 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت رئاسة أركان الجيش يوم السبت المقبل موعداً لإطلاق الإجازات الدورية للوجبة الثانية ضباطاً ومراتب.وذكرت رئاسة أركان الجيش في وثيقة وتلقته وكالة صدى , أنه “تم تحدد السبت المقبل موعداً لإطلاق الإجازات الدورية للوجبة الثانية للضباط والمراتب”.

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