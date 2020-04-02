2020/04/02 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حدد وزير الصحة جعفر علاوي، موعداً لانتهاء خطر فيروس كورونا، في حال الالتزام بالحظر الصحي.وقال علاوي خلال مشاركته في اجتماع لمجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصص لمناقشة التصدي لجائحة كورونا، إن “أواخر شهر ايار المقبل سيكون نهاية خطر فيروس كورونا، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحدد موعد انتهاء كورونا في اجتماع لمجلس وزراء صحة شرق البحر المتوسط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحدد موعد انتهاء كورونا في اجتماع لمجلس وزراء صحة شرق البحر المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).