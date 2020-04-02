🟠صحة إقليم كردستان: المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 190 حالة

2020/04/02 | 13:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موزعة كالتالي: 100 إصابة في السليمانية 65 إصابة في أربيل 12 إصابة في دهوك 13 إصابة في حلبجة 🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

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