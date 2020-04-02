2020/04/02 | 13:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠بالوثيقة .. رئاسة اركان الجيش تحدد السبت المقبل موعداً لاطلاق الاجازات الدورية للوجبة الثانية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠بالوثيقة .. رئاسة اركان الجيش تحدد السبت المقبل موعداً لاطلاق الاجازات الدورية للوجبة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).