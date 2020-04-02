الحسكة: إصابة 4 مدنيين بقصف على قرى “رأس العين”

2020/04/02 | 13:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” ليل أمس الأربعاء، على قصف ريف مدينة #سري_كانيه/ “رأس العين” بعدد من القذائف الصاروخية والمدفعية، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين في تلك القرى […]

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