2020/04/02 | 13:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة الطبية المشرفة على إدارة المشفى العام في بلدة #البصيرة شرقي #دير_الزور قراراً يقضي بتعليق عملها، بعد تعرضهم لتهديد مسلح، مساء أمس الأربعاء، من قِبل أحد أبناء البلدة.وقالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مشفى بريف دير الزور بعد عملية تهديد بالسلاح) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مشفى بريف دير الزور بعد عملية تهديد بالسلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).