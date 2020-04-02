قاآني في بغداد، مهمةٌ إيرانية خاصة ولقاءٌ مع الصدر

2020/04/02 | 13:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل زعيم “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني #إسماعيل_قاآني لقاءاته مع قيادات سياسية عراقية وزعماء فصائل مسلحة في #بغداد، في أول زيارة له إلى #العراق منذ توليه قيادة الذراع الإيراني […]

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