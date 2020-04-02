مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: هروب رجل وامرأة مشبته اصابتهما بكورونا في ذي قار

2020/04/02 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، بهروب رجل وامرأة مشتبه اصابتهما بفيروس كورونا بمحافظة ذي قار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “رجل وامراة يشتبه اصابتهمها بفيروس كورونا قاما بالهرب من مستشفى الشطرة العام، بعد أخذ فحص المفراس والتشخيص الأولي”.

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