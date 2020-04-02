🟠مظفر: اذا كانت الحكومة (تحذر وتندد وتستنكر) فمن يتخذ الاجراءات لضمان حماية العراق؟

2020/04/02 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسائلت المتحدثة بإسم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، آيات مظفر، اليوم الخميس، عن اذا كانت الحكومة هي التي (تحذر وتندد وتستنكر) فمن يتخذ الاجراءات لضمان حماية العراق. وقالت مظفر في […]

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