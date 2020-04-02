نصائح للعناية بالبشرة خلال الحجر

2020/04/02 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “إنسايدر” الأمريكي تقريرا يسلط الضوء من خلاله على نصائح للعناية بالبشرة خلال فترة الحجر الصحي.وقال الموقع إن البقاء في المنزل يعد أفضل طريقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ولكن المكوث في البيت لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد.وجراء سياسة التباعد الاجتماعي، من المحتمل أنك تقضي وقتًا أقل بكثير في […]

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