مستشار سابق لأردوغان يعلن ردّته عن الإسلام

2020/04/02 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن أتيلجان بايار، المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتداده عن دين الإسلام واعتناق عقيدة الربوبية.وقال بايار، في تغريدة نشرها يوم 29 مارس على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “من هنا أعلن أنني أودع الدين وأعتنق الربوبية.وفي حال توجد أي مواقف (للمتابعين) حول ذلك فأود الاستماع إليها”.وبايار، الذي يعمل […]

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