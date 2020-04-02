هبوط اسعار النفط يهوي بإيرادات العراق الى 2.9 مليار دولار في آذار

2020/04/02 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الخميس، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر آذار 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إجمالي الكميات المصدرة من النفط الخام في الشهر الماضي بلغت 105.1 مليون برميل".

وأضافت أن عوائد الصادرات بلغت 2.99 مليار دولار (28.44 دولار للبرميل)، علما بأن إيردات الشهر السابق بلغت 5.05 مليار دولار، باعتبار أن سعر برميل النفط بلغ خلاله 51.37 دولارا.

وتعرضت أسعار النفط لخسائر تجاوزت 60 بالمائة في أخر الشهر لتهبط لأدنى مستوى في 18 عاما، بفعل تراجع الطلب العالمي جراء توقف النشاط الاقتصادي إثر فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرب الأسعار بين روسيا وأوبك.





وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101.4 مليون برميل، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 3.29 مليون برميل".

وأضاف جهاد، أن "الكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 129.4 ألف برميلا، أما الكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 290.54 ألف برميلا".

وأوضح المتحدث، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3.39 مليون برميل، وبلغ في موانئ البصرة 3.27 مليون برميلا، ومن جيهان كان المعدل اليومي 106 آلاف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 4 آلاف برميل، والمعدل اليومي المصدر إلى الأردن بلغ 9 آلاف برميل".

ولفت جهاد، إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 28.436 دولارا".

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