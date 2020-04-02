2020/04/02 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور الــقــيــاصــرة...والــكــورونــا...قــصــة شـبـه حـقـيـقـيـة...أو بالأحرى الكورونافيروس..والقياصرة...لأن الوباء هذا اليوم..أقوى من القياصرة الذين كانوا يحرقون مرضى الوباء..وأموات الوباء..وحتى مدينة الوباء..ولكن الوباء..هذا الوباء..لأنه أسرع من النار..وأسرع من جهابذة أطباء القياصرة..وتجار معابدهم..وساواهم كلهم بالمرض والموت...غير آبه بقصورهم وجدرانهم وتحصيناتهم...ساوى الوباء......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - القياصرة... والكورونا... قصة شبه حقيقية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - القياصرة... والكورونا... قصة شبه حقيقية...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).