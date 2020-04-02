الحكمة يؤكد أن آلية اختيار الوزراء كانت بالتفاهم بين الزرفي والكتل السياسية

2020/04/02 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تيار الحكمة الوطني أن آلية اختيار وزراء الحكومة المقبلة كانت بالتفاهم والتعاون بين مكتب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي والكتل السياسية.

وقال النائب عن الحكمة اسعد المرشدي في تصريح إن العديد من الدوافع ستعجل من تمرير حكومة الزرفي في حال عرضها على مجلس النواب، وفي مقدمتها وباء كورنا، والأزمة الاقتصادية والأمنية، مضيفا أن الزرفي وفريقه التفاوضي مستمر في مفاوضاته مع الكتل والقوى السياسية إضافة الى استمرار التواصل مع تحالف الفتح لإنهاء جميع الخلافات وحسم الكابينة الوزارية خلال الأسبوع المقبل.

واستبعد المرشدي اختيار أي وزير في حكومة عادل عبد المهدي خلال تشكيل حكومة الزرفي، لافتا الى أن الكابينة الجديدة تعتمد على الكفاءات والمستقلين والنزاهة بغض النظر عن علاقة المرشحين بالكتل السياسية.

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