صور .. اعتقال اربعة عناصر بداعش بينهم قيادي في منطقة بإقليم كوردستان

2020/04/02 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية آسايش إدارة منقطة "كرميان" التابعة لإقليم كوردستان يوم الخميس عن القاء القبض على اربعة عناصر ينتمون الى تنظيم داعش بينهم قيادي.

وقال مدير الاسايش نوشيروان احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل شفق نيوز، ان قوات الاسايش القت القبض على اربعة اشخاص اعترفوا بالانتماء الى تنظيم داعش.

واضاف ان من بين المعتقلين قيادي في التنظيم يُدعى "محمود خورشيد".

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