🟠صدور مذكرة اعتقال خرىبحق شاسوار عبدالواحد

2020/04/02 | 14:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر القضاء في السليمانية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبدالواحد.وابلغت شرطة السليمانية ، ان مذكرة الاعقال جاءت علی خلفیة شکوی صحة السلیمانیة.وكان زعيم حراك […]

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