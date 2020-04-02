2020/04/02 | 14:05 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدر القضاء في السليمانية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبدالواحد.
وابلغت شرطة السليمانية ، ان مذكرة الاعقال جاءت علی خلفیة شکوی صحة السلیمانیة.
وكان زعيم حراك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠صدور مذكرة اعتقال خرىبحق شاسوار عبدالواحد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وابلغت شرطة السليمانية ، ان مذكرة الاعقال جاءت علی خلفیة شکوی صحة السلیمانیة.
وكان زعيم حراك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠صدور مذكرة اعتقال خرىبحق شاسوار عبدالواحد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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