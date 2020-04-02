بالصور .. فريق تطوعي يطلق حملة لاغاثة العوائل المتعففة في بغداد

2020/04/02 | 14:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد فريق شباب الأعظمية التطوعي، يطلق حملة لتوزيع سلات غذاء على العوائل المتعففة في العاصمة بغداد .

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