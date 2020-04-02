2020/04/02 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، ان مخاطر اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا تزداد يوما بعد آخر.

وتوقع وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي في تصريح، ان يزداد عدد المصابين في محافظات الإقليم على حد سواء، خلال الأيام المقبلة، بعد ان أصبح الفيروس موجودا داخل المجتمع على حد تعبيره.

من جهته وفي ذات السياق عزا المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية “ياد النقشبندي” ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى عدم التزام المواطنين بالتعليمات والارشادات الصحية، والتدابير المتعلقة بحظر التجوال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان تتوقع ارتفاع أعداد مصابي كورونا خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان تتوقع ارتفاع أعداد مصابي كورونا خلال الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).