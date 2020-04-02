الاتصالات والإعلام النيابية تدعو إلى توفير خدمة الإنترنت مجاناً دعماً لمشروع التعليم الإلكتروني

2020/04/02 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية وزارة الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا دعما لجهود التعليم عن بعد بصفتها البديل عن انقطاع دوام المدارس بسبب تفشي كورونا.

وقالت عضو اللجنة هدى سجاد في تصريح إن الظرف الحالي المتمثل بحظر التجوال ومنع التجمعات حتم على الحكومة تحويل الدراسة الى الكترونية تجنبا لانتشار الفيروس، الامر الذي يحتم على وزارة الاتصالات تخفيض أسعار الانترنت أو توفيرها بالمجان لإعطاء فائدة أكبر للطلبة، مشددة على ضرورة قيام وزيرة التربية بزيادة سعات الانترنت المحلية وجعلها مجانية او تخفيضها الى الحد الأدنى.

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